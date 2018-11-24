نادي بني سويف يقيم حفل تأبين لنائب الرئيس بحضور قيادات المحافظة

أطلق مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى حفل تأبين للراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة النادي ، بحضور المئات من محبي وأصدقاء وأهل وأسرة الفقيد.
وأعلن المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة النادي عن إطلاق اسم الراحل على منطقة التركات بالنادى والتى يتم تطويرها حاليا وذلك ، كلمسة تقدير ووفاء وعرفانا بمجهودات الراحل وجزء بسيط مما قدمه للنادي.
حضر الحفل اللواء عصام العلقامي سكرتير عام محافظة بني سويف نيابة عن المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلاميين وأسرة الفقيد .
وخلال حفل التأبين أسهب الحاضرين فى سرد بعض المواقف والذكريات التى جمعت بينهما وبين الراحل، وبنهاية الحفل قدم الحاضرون واجب التعزية لأسرة الراحل بجانب تقديم بعض الدروع التذكارية لأسرة الراحل ، كما قام محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بإهداء المصحف الشريف لأبناء الراحل بجانب مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة.
وأعلن المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة النادي عن إطلاق اسم الراحل على منطقة التركات بالنادى والتى يتم تطويرها حاليا وذلك ، كلمسة تقدير ووفاء وعرفانا بمجهودات الراحل وجزء بسيط مما قدمه للنادي.
حضر الحفل اللواء عصام العلقامي سكرتير عام محافظة بني سويف نيابة عن المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلاميين وأسرة الفقيد .
وخلال حفل التأبين أسهب الحاضرين فى سرد بعض المواقف والذكريات التى جمعت بينهما وبين الراحل، وبنهاية الحفل قدم الحاضرون واجب التعزية لأسرة الراحل بجانب تقديم بعض الدروع التذكارية لأسرة الراحل ، كما قام محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بإهداء المصحف الشريف لأبناء الراحل بجانب مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة.