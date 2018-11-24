نادي بني سويف يقيم حفل تأبين لنائب الرئيس بحضور قيادات المحافظة

أطلق مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى حفل تأبين للراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة النادي ، بحضور المئات من محبي وأصدقاء وأهل وأسرة الفقيد.



وأعلن المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة النادي عن إطلاق اسم الراحل على منطقة التركات بالنادى والتى يتم تطويرها حاليا وذلك ، كلمسة تقدير ووفاء وعرفانا بمجهودات الراحل وجزء بسيط مما قدمه للنادي.



حضر الحفل اللواء عصام العلقامي سكرتير عام محافظة بني سويف نيابة عن المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلاميين وأسرة الفقيد .



وخلال حفل التأبين أسهب الحاضرين فى سرد بعض المواقف والذكريات التى جمعت بينهما وبين الراحل، وبنهاية الحفل قدم الحاضرون واجب التعزية لأسرة الراحل بجانب تقديم بعض الدروع التذكارية لأسرة الراحل ، كما قام محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بإهداء المصحف الشريف لأبناء الراحل بجانب مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة.