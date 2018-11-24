ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة بشأن تباين البيانات حول حجم التضخم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
النائب كمال أحمد
النائب كمال أحمد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، بشأن البيانات المتضاربة عن حجم التضخم، الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي.

وأوضح "أحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التباين في البيانات عن حجم التضخم، يعيق المستثمر ويقلل من الفرص الاستثمارية، لعدم استناد المستثمرين على رقم حقيقي ثابت، يبني عليه استثماراته.

وأضاف عضو مجلس النواب، بأنه رغم الاستقرار النسبي في الاقتصاد والإرادة المتبعة من جانب الدولة، إلا أنه يجب وضع آليات سليمة للتقييم.
loading...

ترشيحاتنا

مثقفون على جبهة تجديد الخطاب الديني: وزارة الثقافة مقصرة في مواجهة التطرف.. والتجديد قضية المجتمع كله.. والأزهر مسؤول

طريقة عمل بطاطا بالكريمة والقرفة

شاهد.. صلاة الجنازة على جثمان الصيدلي المصري بمسجد أبو المكارم

فى عيد ميلادها الـ 70.. تعرف على عدد أزواج ميرفت أمين وحقيقة ارتباطها بمحمود قابيل

شاهد.. لقاء عفوي بين الأمير بن سلمان ومحمد خاشقجي في أبو ظبي

بعد حرمانهما من الإنجاب.. زوجان يتبرعان بـ7 ملايين جنيه لبناء مدرستين

بهذه الأعمال يزيد الله بركته على عبده

علي جمعة يحذر من 4 كلمات شائعة بين الناس تلقي بهم في التهلكة

إنتصار: ماجدة الصباحى سر قبولي هذا العمل أثناء حملي

ترامب يستعد لحظر المتحولين جنسيًا من الجيش الأمريكي

بعد 17 حلقة.. كأنه أمبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة

زكريا ناصف يكشف تفاصيل أزمة الحضري مع الإسماعيلي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟