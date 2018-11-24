طلب إحاطة بشأن تباين البيانات حول حجم التضخم

قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، بشأن البيانات المتضاربة عن حجم التضخم، الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي.



وأوضح "أحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا التباين في البيانات عن حجم التضخم، يعيق المستثمر ويقلل من الفرص الاستثمارية، لعدم استناد المستثمرين على رقم حقيقي ثابت، يبني عليه استثماراته.



وأضاف عضو مجلس النواب، بأنه رغم الاستقرار النسبي في الاقتصاد والإرادة المتبعة من جانب الدولة، إلا أنه يجب وضع آليات سليمة للتقييم.