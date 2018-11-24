حادثة طعن بساطور تروع لندن بأكملها.. الضحية سبح في بركة دمائه

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية موضوعا صادما عن حادثة طعن أليمة وهجوم بساطور على شاب في ال25 من عمره في لندن، أدت إلى إصابته بشدة ، وتركته مضجرًا في دمائه.



وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت لشخص غير معروف لكنها أوجدت حالة من السخط وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع البريطاني، لبشاعة الجريمة، في دلالة على ارتفاع مستوى العنف القاتل في العاصمة البريطانية لندن.



وأظهرت الصور شخصًا ملقى على الأرض وغارقا في دمائه ، وسط صراخ وعويل المارة.



وطعن أحدهم الرجل بالساطور وهرب ، لكن الحضور السريع للشرطة والإسعاف أنقذ الرجل رغم شدة الإصابة.



وبعد الجريمة تحركت الشرطة لتقبض على اثنين متورطان في حادثة طعن الساطور .



ويجري التحقيق معهما لحين تقديمهما للمحاكمة التي سيأخذان خلالها أقصى عقوبة متوقعة.