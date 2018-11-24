اليوم.. استمرار الأمطار على القاهرة والوجه البحري وانخفاض في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء اليوم السبت، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة تشمل كافة الأنحاء.



يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، فيما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على محافظات مصر ( القاهرة 22\15، الإسكندرية 21\15، بورسعيد 22\16، رفح 22\11، كاترين 13\9، المنيا 23\13، أسوان 25\17، الوادي الجديد 23\12، حلايب 24\17).