وكيل الصحة ببني سويف يتفقد مستشفى سمسطا المركزي.. صور

تفقد مساء الجمعة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، يرافقه الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية، سير العمل بمستشفى سمسطا المركزي، عقب نقلها لمقر مؤقت وهو عبارة مستشفى خاص جرى استئجاره لحين إجراء عمليات الإحلال والتجديد بالمستشفى.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إننا انتهينا من نقل العناية المركزة وقسم الحضانات وعنابر الغسيل الكلوي السلبي الإيجابي، واستقبال الطوارئ، وغرف العمليات وغرفة الإفاقة، متابعا: "تلك الأقسام العمل يجرى بها بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمرضى مركز سمسطا والقرى المحيطة، مضيفا: "جاري الانتهاء من تشطيب الطابق الرابع بالمستشفى طبقا للبروتوكول الموقوع والذي يستخدم كقسم داخلي للحالات المرضية بالمستشفى".



وأضاف وكيل الوزارة في تصريح " لصدي البلد " "كان يجب البحث عن مقر بديل ومؤقت لمستشفى سمسطا المركزي، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال إحلال وتجديد المستشفى المركزي، لرفع كفائتها وتطويرها ضمن خطة وزارة الصحة، لتطوير المستشفيات المركزية وتحسين مستوى الخدمة الصحية التي تقدمها للمواطنين، وشملت خطتنا التفكير خارج الصندوق والبحث عن أقرب مكان يقدم الخدمة الصحية للمواطنين بمدينة سمسطا، وتوابعها من قرى والخروج من مأزق خطورة المبنى الحالي لمستشفى سمسطا المركزي وورود التقارير الهندسية التي تفيد بضرورة إخلاء المبنى، وبخاصة أن مدينة سمسطا ليس بها أي مبنى لمستشفى تكاملي أو مركز طبي يصلح لنقل الخدمة الطبية إليه، سواء من بعد المسافة أو بحاجة لإجراءات ترميم وتعديلات مكلفة".



وأضاف: "نحن اعتدنا تأجير منزل أو شقة لاستخدامها كوحدة صحية في قرية، لكن مستشفى كاملة أو كبيرة بذلك الحجم لم يحدث سابقا، وكانت الفكرة أمامنا وبدأنا في التواصل وعرض الفكرة على محافظ بني سويف ووزيرة الصحة، والتي رحبت بذلك طالما أن هناك خدمة طبية تقدم لأهالي المركز، وتوفر عنهم عناء السفر وفي نفس الوقت في إطار القانون، ودخلنا مرحلة المفاوضات مع المستشفيات الخاصة بمدينة سمسطا، حتى توصلنا لاتفاق مع أحد المستشفيات، حتى توصلنا إلى اتفاق كامل على مستشفى خاصة 4 طوابق، الطابق الواحد على مساحة 500 متر، حيث يتوفر بها أحدث الأجهزة الطبية".



وأردف: "تضم المستشفى عناية مركزة، وحضانات وغسيل كلوي وغرفتين للعمليات، ومعامل، بالإضافة إلى 60 سريرا داخليا، ومطبخ وتعقيم مركزي ومغسلة ومثبت تيار كهربائي ومولد كهربائي، ومصاعد كهربائية، ومغسلة، إضافة إلى توافر وسائل الأمان واشتراطات الحماية المدنية بها".



وقال الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف في تصريحات ل، إن هدفنا عدم توقف الخدمة الطبية بمدينة سمسطا وتوابعها، فبحثنا عن مستشفى حتى لو كانت خاص وتتحمل الدولة القيمة الإيجارية لها مقابل راحة المرضى وأهالي المركز، وفضلنا بين عدد 2 مستشفى خاصة في مركز سمسطا حتى تم الاستقرار على أحدهم وانتهت المفاوضات واستلمنا المستشفى بالفعل، ودخلنا مرحلة التجهيز وانتهينا بتشغيل اغلب اقسام المستشفى.