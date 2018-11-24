فى حملة الدولة ضد الفساد.. السيسي يجتمع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة استراتيجية مكافحته.. ونواب: لنا بصمات في الملف.. ونحتاج لتعديل إلغاء العقوبة عن الراشي والوسيط حال الاعتراف

برلماني يكشف عن تعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط حال الاعتراف

نائب يطلب إلغاء مادتي إعفاء الراشي والوسيط بالاعتراف

ناشد: البرلمان له أكثر من بصمة في ملف مكافحة الفساد

استشرى الفساد في المجتمع بصورة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتبذل الدولة في هذا الصدد الكثير من الجهود لمكافحة هذا المرض الخبيث الذي يقضي على أي تطوير تقوم به الدولة، حيث أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، أمس الأول، الخميس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) تمهيدا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بديسمبر المقبل.من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان أننا في حاجة ماسة لبعض التشريعات التي من شأنها الحد من الفساد، وعلى رأسها تعديل المواد الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط حال الاعتراف.بداية، أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك عوارا كبيرا في المادة رقم 107 و107 مكرر، بشأن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما على المرتشي، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ستسعى إلى تعديل هذه المادة بكل تأكيد.وقال "أحمد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إعفاء الشخص المعترف، يكون فقط قبل حالة وقوع الرشوة، بمعنى اعترافه بأن شخصًا ما عرض عليه تلقي رشوة مقابل إتمام مصلحة، وبذلك لا يدخل تحت مظلة الجريمة، مشيرًا إلى أنه من غير العدل أن يعفى الوسيط والراشي بمجرد الاعتراف بعد تلبسهما، والذي يجعل كليها يتمادى في الجريمة.وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن حجم الفساد زاد بطريقة كبيرة، وبذلك يجب أن يتبع ذلك زيادة في الرقابة والعقوبة، والمزيد من التدخل التشريعي لإحكام السيطرة على حجم الفساد، وإن كان من المستحيل القضاء عليه تمامًا.كما أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ضرورة ميكنة الخدمات الحكومية، للحد من الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدمي الخدمات، الأمر الذي يقلل من حجم الفساد.وقال "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن البرلمان قام ببذل جهود رامية في سبيل الحد من مكافحة الفساد، على رأسها قانون الخدمة المدنية الذي نص على ميكنة الوظائف، مما يحد من المحسوبية، إضافة إلى تعديلات على قانون العقوبات، خاصة بانطباق حكم وعقوبة الرشوة على الأجنبي.وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك مجموعة من الإجراءات التشريعية الأخرى التي من الواجب أخذها لمجابهة الفساد بشكل أكبر، منها إلغاء المادة 107 و107 مكرر، الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال الاعتراف، مشيرًا إلى أن هذه المادة صدرت في ظروف معينة، غير التي نعيشها حاليًا، كما أن الراشي هو من يقوم أحيانًا بإغراء الموظف.وأضاف النائب أن قانون مفوضية التمييز هام جدًا هو الآخر في مواجهة الفساد، حيث إن التمييز العنصري يعتبر شكلا من أشكال الفساد.من جانبها، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان له أكثر من بصمة فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنه أصدر عددا من التشريعات لمواجهة الفساد على رأسها القانون الخاص بالرقابة الإدارية، والذي ساهم في كشف كثير من المشبوهين.وأضافت "ناشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "مازلنا في حاجة إلى مزيد من التدخلات التشريعية، لإحكام السيطرة بشكل أكبر على الفساد، منها إدخال قوانين للحد من التلاعب في السلع التموينية، والوظائف التي تتم عن طريق المحاباة، والتمسك بالمعايير اللازمة للدخول لأي منظومة".