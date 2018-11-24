محافظ الدقهلية يزور شجرة الدر ويقف في مرسي الأتوبيس النهري

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء الجمعة بتفقد حديقة شجرة الدر وأعطي تعليماته بسرعة تطويرها لخدمة الرواد من المواطنين خاصة الأطفال ، وتفقد المحافظ المنشآت الموجودة بالحديقة واطلع على ما تضمه المكتبة من كتبا في مختلف المجالات ولمختلف الأعمار.



وناقش المحافظ طرق إمداد المكتبة بالكتب الجديدة وتصنيفها لسهولة البحث من قبل المترددين عليها وقال شاروبيم أن إحياء عادة القراءه وتشجيع الشباب علي الكتاب من شأنه خلق أجيال واعيه وشديدة الانتماء لوطنها وتعرف ما يحاك للوطن من مؤامرات من الداخل والخارج وبالتالي تكون هذه الأجيال علي إستعداد كامل للدفاع عن وطنها والمساهمة في بناء مستقبله.



كما قام الدكتور كمال شاروبيم يتفقد مرسى الأتوبيس النهري الجديدة وشدد على ضرورة الإنتهاء من إقامة جميع المراسي في مواعيدها المقررة وذلك تمهيدا لتشغيل الأتوبيس النهري الذي يساهم في التخفيف من حدة الأزمة المرورية التي تعاني منها مدينة المنصورة ويساعد آلاف المواطنين في تنقلاتهم بسرعة وفي أمان تام.



وقال شاروبيم أن المنصوره تعد المدينة الثانية في مصر التي يعمل بها الأتوبيس النهري بعد القاهرة كوسيلة نقل آمنة وخاصة للاشتراطات البيئية .