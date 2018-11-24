حماية المستهلك: احذروا العروض الوهمية في الجمعة البيضاء

حذر رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي، المصريين من العروض الوهمية فيما يُسمى "الجمعة البيضاء".



وقال "عبد المعطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر قناة "الرافدين +"، الجمعة، إن "دورنا توعية الناس بالعروض الوهمية و الإعلانات الخادعة وبنوجه رسالة للتاجر لتأكيد أن عروضه غير وهمية حتى لا يقع تحت طائلة القانون".



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: "يجب على الجمهور توخي الحذر حتى لا يقعوا ضحية وإدارة التحريات موجودة في الأسواق والمولات، وحتى الآن لم نتلقى شكاوى".



وأضاف اللواء "عبد المعطي": "المطر سبب قلة الإقبال على الجمعة البيضاء"، مخاطبا المصريين: "نتفاعل معكم ونوعيكم وخلوا بالكم وأنتوا بتشتروا وتأكدوا من الأسعار حتى لا تقعون فريسة للتجار". ‎