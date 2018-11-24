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مرأة

طريقة عمل بطاطا بالكريمة والقرفة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل بطاطا بالكريمة والقرفة بمذاق لا يقاوم ،فالجميع يعشق تناول البطاطا وكما أنها تمد الجسم بالكثير من الفوائد والفيتامينات وخاصة للأطفال ،ويمكن تقديمها للرضع بدون الكريمة والقرفة بطاطا مسلوقة أو مشوية فقط

المقادير لعمل البطاطا بالكريمة والقرفة :

بطاطا مسلوقة ومهروسة
كريمة لباني
قرفة
زبدة سكر

طريقة عمل البطاطا بالكريمة والقرفة :

* ترفع جميع المكونات على النار حتى تتجانس جيدا ثم تقدم
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