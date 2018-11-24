أبو شقة: استعنا بـ رفاعي لإخراج ثعابين وأبراصا من مقر الوفد.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه عندما تولى رئاسة الحزب أخرج من مقره ثعابين وأبراص بحجم التماسيح الصغيرة واستعنا بـ «رفاعي» لإخراجها لمدة ثلاثة أيام.



وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لديه فيلم وثائقي يصور مبنى الحزب وقت تسلميه وبعد تجديده على غرار البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تجديده بشكل شامل.



وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه تسلم مبني الحزب وكان مهملا وتم تصوير كل التجديدات التي تم شهدها مقر حزب الوفد.