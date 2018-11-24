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رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي :تحولوا الي موظفين

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
نور عادل
هاجم إبراهيم سعيد، نجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي والزمالك السابق،لاعبي فريق الأهلي الحاليين واصفًا اياهم بانهم افتقدوا الروح الجماعية بينهم وبين بعض، علاوة على انهم تحولوا الى موظفين.

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية إنه شعر بأن لاعبي الأهلي يلعبون مباراة ودية أمام الوصل ولا يتأثرون بالهزائم.

وأضاف سعيد، أن لاعبو الأهلي تحاولو إلي موظفيين وليس لاعبين، ، بالرغم أنهم قدموا مباراة جيدة أمام الوصل أفضل من مباراة الترجي في نهائي أفريقيا.
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