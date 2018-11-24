ضبط زيوت وأغذية منتهية الصلاحية بأسواق إهناسيا ببني سويف.. صور

نظمت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حمده وكيل الوزارة وبرئاسة الدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الشئون الوقائية بتكثيف الرقابة الصحية على المحلات والأسواق وبناءا عليه قام مكتب مراقبة الاغذية باهناسيا بالمرور على سوق المدينة ببندر اهناسيا وأسفر المرور عن ضبط ٤ عبوات من الصاج بداخلها زيت بإجمالي ١٥٠ لتر زيت وبفحصها ظاهريا تبين بأنه لا يوجد على العبوات الحاوية أي بيانات تفيد نوع الزيت ومصدره وتاريخ الإنتاج والانتهاء بالإضافة لاحتوائه على رواسب وشوائب مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي .



كما تمكنت الحملة من ضبط أنواع مختلفة من الأغذية المعروضة بالسوق غير صالحه للاستهلاك الادمي عباره عن ٤٠ كيلو شيبسي سائب ، ٣٢ كيلو بسلة خضراء ، ٣٠ كيلو فلفل أسود، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر والعرض على النيابة العامة.