بعد الأزمة المالية التي يعاني منها.. الحكومة تعلن نيتها إنشاء وقف لدعم التعليم.. ونواب: فكرة خارج الصندوق.. ونحتاج لموارد أخرى تدعم المنظومة الجديدة.. نائب يطالب بتخصيص جزء من موازنة باقي الوزارات

نائب يؤكد ضرورة إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم

نائب يطالب بتخصيص جزء من موازنة الوزارات الأخرى لصالح التعليم

برلمانية: إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم فكرة خارج الصندوق

تدخل منظومة التعليم مرحلة جديدة يلزم معها وجود موارد دخل قوية تدعم تلك المنظومة، غير أن الموارد المتاحة حاليًا لوزراة التعليم، ليس في استطاعتها تقديم ما يدعم التعليم في شكله الجديد، التي تطمح الوزارة إلى تحقيقه.وفي سبيل دعم التعليم وتطويره، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، وزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.وأضافت «السعيد»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الأربعاء، أن مساهمة وزارة الأوقاف في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.من جانبها، أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان وزارة التخطيط نيتها إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم، بعد أن اقترحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرةً إلى أنها فكرة جيدة من خارج الصندوق، تسد العجز في موارد وميزانية الوزارة.وقالت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الصندوق سيكون له أوجه استفادة متعددة، على رأسها إنشاء الفصول، وإيجاد حل لأزمة الكثافة الطلابية، إلى جانب تحسين أجور المعلمين، الذين لا يجدون مورد لزيادة مرتباتهم.واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن يتم تخصيص العوائد من سروم المدارس اليابانية والتجريبية والدولية، لتطوير منظومة التعليم، لاسيما وأن هذه المدارس تحقق عوائد كبيرة جدًا.في السياق ذاته، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت كثيرًا بالاعتماد على موارد الدولة في دعم التعليم، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الدعم الخارجي، غير المضمون.وأضاف "كمال الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللجنة طالبت بأمرين خلال دور الانعقاد الماضي، لحل الأزمة المالية للتعليم، الأولى بتخصيص جزء من موازنة كل وزارة لصالح التعليم، والثانية بعدم احتساب فوائد الدين المتراكمة على وزارة التعليم، مشيرا إلى أن أهمية منظومة التعليم تحتم علينا اتخاذ هذه الإجراءات الهامة، باعتبار أنها وزارة خدمية وليست إنتاجية.وأشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بإعلان وزارة التخطيط، سعيها لإنشاء صندوق وقف لدعم التعليم، إلا أنه يعتبر حلا مؤقتا، قد لا يطول، وهو ما يجعلنا في حاجة للاقتراحين سابقي الذكر.وأوضح النائب أن الاهتمام بالتعليم ليس مجرد إنشاء فصول فحسب، أو اهتمام بالجانب التكنولوجي، وإنما هي منظومة متكاملة تحتاج لتطوير كلًا من المدرس والطالب والمدرسة كلها.كما أكد النائب عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ضرورة إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم، ليكون موردا إضافيا إلى موازنة الوزارة، والتي لم تحقق متطلبات الوزارة واحتياجات المنظومة التعليمية إلى الآن.وقال "البكري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه بدون موارد مالية ضخمة لتطوير التعليم، لن نجني ثمار أي إصلاح مهمًا كان، مؤكدًا ضرورة استغلال صندوق الوقف في تطوير المعليم والمدارس، وتوفير المعدات الحديثة للطلاب.