نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول

أصبحت ربة المنزل لا تستغنى عن الغسالة الأوتوماتيك، لذلك عليها أتباع هذه النصائح للحفاظ عليها نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول تقدمها خبيرة الاقتصاد المنزلى ،هبة محمد .



أولا: لا تتركي الملابس المُبللة داخلها أبدًا، بل يجب إخراجها فور انتهاء دورة العمل.



ثانيًا: لا تغلقي باب الغسالة عقب استخدامها مباشرة، بل يجب تركه مفتوحا لفترة من الوقت حتى يخرج البخار بالكامل.



ثالثا: تنظيف الغطاء المطاطي للباب وتجفيفه بشكل دائم عقب انتهاء دورة عمل الغسالة مباشرة.



رابعا: لا تتركي أي جزء من الغسالة مبللا أبدا، لأن ذلك سيجعله بيئة صالحة لنمو الجراثيم.



خامسا: يجب أن تحرصي على تنظيف غسالتك مرة واحدة في الشهر على الأقل.