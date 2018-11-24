فى عيد ميلادها الـ 70.. تعرف على عدد أزواج ميرفت أمين وحقيقة ارتباطها بمحمود قابيل

تحتفل اليوم الفنانة القديرة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 70، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية، وقدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 100 عمل سينمائي والعديد من الأعمال الدرامية .



وتزوجت ميرفت امين 5 مرات كان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت ، ثم تزوجت من عازف الجيتار ، عمر خورشيد و انفصلت عنه للتزوج بعد ذلك من الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله قد استمرت الزيجة لما يقرب من 12 عامًا ،ثم كان زواجها الرابع من المنتج حسين القلا ومن بعده تزوجت من الأعمال مصطفى البليدي.



وإنتشرت عبر بعض المواقع انها تزوجت من الفنان محمود قايبل ، الا ان هذه الاقاويل ليست صحيحة ، حيث نفى " قابيل " تلك المعلومة فى احدى البرامج، مؤكدة ان وقع ف غرامها نظرًا الى طيبتها الشديدة ، الا ان الأمر لم يكلل بالزواج .