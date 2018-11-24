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فن

إنتصار: ماجدة الصباحى سر قبولي هذا العمل أثناء حملي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة انتصار إنها سعيدة بردود الأفعال حول الإطلالة التي ظهرت بها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى خاصة مع ظهور أولادها ممدوح وشاهستا معها خلال تلك الاحتفالية .

وتابعت "انتصار" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن أولادها مهتمين بالسينما والفن بشكل عام، كما كان لهم بعض التجارب فى مجال التمثيل ، كما أنهم شاهدين على مشوارها الفنى.

وأضافت : كانت ستعتذر عن إحدى الأعمال والذى حمل اسم "شخلول وشركاه" ، بسبب حملها آنذاك فى إبنها الأول ممدوح ، إلا أن منتجة العمل الفنانة ماجدة الصباحى تمسكت بوجودها ، وطلبت من المؤلف تعديل الدور حتى تظهر داخل الأحداث وهى حامل ، مؤكدة انها رحب فى البداية بالأمر , إلا أنها شعرت بالارهاق الشديد بعد ذلك.
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