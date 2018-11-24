في عيد ميلاد المهندسة سوزان نجم الدين.. ترامب سر عدم رؤيتها لأبنائها

تحتفل اليوم الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلادها, حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي نجحن فى التواجد فى الدراما المصرية .



وعلى الرغم من داسة "نجم الدين" للهندسة ، إلا أن العمل الفنى خطفها مع بداية التسعينيات، وكان أول عمل لها هو مسلسل "الدخيلة" عام 1992، لتتوالى أعمالها بعد ذلك داخل سوريا وخارجها.



وأكدت سوزان نجم الدين، إنها تتواصل مع أبنائها الأربعة المتواجدين في أمريكا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن فشلت في السفر إليهم بسبب قرارات ترامب الخاصة بتواجد السوريين في أمريكا، خاصة أن أبناءها لديهم حق الإقامة بأمريكا ولكنها لا تستطيع السفر إليهم ورؤيتهم.