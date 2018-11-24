بعد 17 حلقة.. كأنه أمبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة

تمكنت الحلقة 17 من مسلسل "كأنه امبارح" الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



واقتربت الحلقة الـ 17 من تحقيق ما يزيد عن 350 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 7 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة ، وبذلك يكون هذا العمل هو الأكثر تواجدًا في تلك القائمة .



المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.

