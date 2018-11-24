أمين الفتوى: إذا كذب الابن فى أداء الصلاة ينبغي على الأب تصديقه.. فيديو

نصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأب الذي يتابع ابنه فى الالتزام بالصلوات، ألا يكذبه إذا أجابه الابن أنه صلى والأب يعلم أنه لم يصلي، حتى لا يحدث صدام وعناد، فينبغي تصديق الإبن أولا ثم بعد ذلك يتحدث الأب معه عن جمال الصلاة.



وأضاف الورداني، فى رده على سؤال (كيف تعلق قلب ولدك بالصلاة؟ أنه ينبغي أن يعرف الأب قيمة ومكانة الصلاة حتى يعرف كيفية إقناع الغير بالصلاة بعرض فضائلها وكيفية توثيق الصلة بين العبد وربه بسببها.



وأشار إلى أن تكذيب الإبن فى هذا الأمر يوصل إلى صدام وبالتالى لن يتمكن الأب من إقناع ابنه بالصلاة أو أن يحببه فيها.