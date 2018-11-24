فى عيد ميلاد رشوان توفيق .. 7 معلومات عنه أبرزها فقدانه ابنه الوحيد

يحتفل اليوم الفنان رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ 84، والذى يعد واحدًا من أهم الفنانين المصريين، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1-حاصل على بكالوريوس فى معهد الفنون المسرحية.



2-بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج فى التليفزيون المصرى، ثم عمل مذيعا.



3-انضم إلى فرقة مسرح التليفزيون، حيث شارك فى مسرحية تحمل اسم "شيء في صدري" إخراج نور الدمرداش، لينطلق بعدها فى مجال الفن.



4-تزوج مرة واحدة من سيدة تدعى أميمة من خارج الوسط الفنى منذ ما يقرب من 60 عامًا.



5-أسفرت الزيجة عن 3 أبناء، وقد تعرض إلى صدمة بعد وفاة ابنه.



6- ابنته المذيعة هبة رشوان، قدمت عددا من البرامج فى التليفزيون المصرى.



7-أكد أنه شاهد الرسول فى المنام، والسيدة العذراء.