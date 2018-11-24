أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو

أبدى أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، حزنه على ما يتعرض له نادي الدراويش لأزمات في الوقت الحالي قائلا «حاله لا يسر عدو ولا حبيب».



وأضاف فرج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من عشاق النادي الإسماعيلي، مشيرًا أن خزينة النادي الإسماعيلي تحتوي على 150 مليون جنيه بعد بيع عدد كبير من اللاعبين، فالأزمة الحالية غير مادية.



وطالب أحمد سمير فرج، من رئيس الإسماعيلي بضرورة الاعتذار إلى جماهير النادي بعد الفشل الذي تعرضه له بعد الاستغناء عن القوام الرئيسي للفريق في الموسم الماضي وكان يظن أنه يستطيع أن يتعاقد مع لاعبين مميزين وهو ما لم يتحقق متابعا «المهندس إبراهيم يعامل الناس في النادي بكبرياء غير عادي».