شاهد.. لقاء عفوي بين الأمير بن سلمان ومحمد خاشقجي في أبو ظبي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ابن شقيق الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، محمد، وذلك خلال زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأها أمس ضمن جولة خارجية تشمل عدة دول منها مصر.



ونشر محمد خاشقجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة تجمعه مع الأمير بن سلمان، خلال جولة الأخير مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في جزيرة ياس بأبوظبي.



والتقطت الصورة قرب حلبة ياس التي تستضيف منافسات سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورومولا 1 الذي يعد من أكبر الأحداث الرياضية في الشرق الأوسط، وتقام فعالياته أيام 22 و23 و24 و25 نوفمبر الجاري.