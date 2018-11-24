ماء بالخل لسرعة حرق الدهون

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة المفرطة ،ولا يستطيعون القيام بعمل رجيم يساعدهم على فقدان الكثير من الوزن الزائد ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،يمكنك تناول الماء بقطرات الخل بعد الوجبات الرئيسية لهذه الأسباب .



اوضحها استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد" أن تناول الخل له فائدته فى سرعة التمثيل الغذائى وحرق الدهون الزائدة، فيمكنك تناول ملعقة صغيرة من الخل الطبيعي أو خل التفاح على كوب ماء بعد وجبة الغداء أو وجبة العشاء بحوالى نصف ساعة.



ويعمل تناول خل التفاح على تقليل نسبة الكوليسترول فى الجسم والدهون في الدم كما يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم وخفض ضغط الدم المرتفع، وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.



يساعد تناول الماء المقطر بالخل فى تطهير المسالك البولية، حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة، وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.



يساعد تناول الماء المقطر بالخل على منحك زيادة القوة والنشاط والحيوية على يبعد الكسل والخمول ويزيد من الطاقة الحركية، وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.