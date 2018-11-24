نادي القضاة النهري يقيم معرض القاضي الأول للكتاب بخصم 60%

أعلن المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض عضو اللجنة الثقافية بنادي القضاة عن إقامة اللجنة الثقافية بالنادي برئاسة المستشار رضا محمود السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، معرض القاضي الأول للكتاب بنادي القضاة النهري تحت رعاية المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي وذلك في الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 14 ديسمبر المقبل من نفس لعام 2018 وبمشاركة كل من دار الشروق، دار النهضة العربية، دار محمود للنشر، دار ناس للطباعة والنشر، دار العدالة للنشر، بالإضافة إلى مكتبة نادي القضاة.



وأضاف "عبدالعليم " في تصريحات لصدي البلد أن المعرض يأتي في إطار قيام نادي قضاة مصر بإحياء الثقافة القانونية والتنويرية في كافة المجالات الأخرى للقضاة وتكوين شخصية قانونية واجتماعية متميزة ومثقفة.



وأردف قائلا سوف يتم عرض الكتب والمطبوعات التي تنشرها وتطبعها تلك الدور بخصم خاص يصل إلى ٦٠٪؜ وسوف يبدأ العمل بالمعرض يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء عدا يومي الخميس والجمعة حيث يبدأ العمل به من الساعة الثانية عشر ظهرا .