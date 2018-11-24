تعويض فنانيين تركيين بسبب بيع أعمالهما للخارج

حصل كل من الفنانين التركيين إبراهيم شليككول وأصلي أنفير على حكم قضائي ضد إحدى شركات الإنتاج التركية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم عن بيع الأعمال خارجيًا .



وقضت المحكمة بحصول الفنان إبراهيم شليككول على مبلغ تعويض وصل الى 167 الف ليرة عن مسلسل " العقدة .



أما الفنانة اصلى أنفير فقد حصلت بناء على الحكم القضائى على مبلغ 39 ألف ليرة عن مسلسل " شمس الشتاء " .

