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فن

تعويض فنانيين تركيين بسبب بيع أعمالهما للخارج

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حصل كل من الفنانين التركيين إبراهيم شليككول وأصلي أنفير على حكم قضائي ضد إحدى شركات الإنتاج التركية بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم عن بيع الأعمال خارجيًا .

وقضت المحكمة بحصول الفنان إبراهيم شليككول على مبلغ تعويض وصل الى 167 الف ليرة عن مسلسل " العقدة .

أما الفنانة اصلى أنفير فقد حصلت بناء على الحكم القضائى على مبلغ 39 ألف ليرة عن مسلسل " شمس الشتاء " .
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