ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فى عيد ميلاد شويكار.. سر رفضها عملا فنيا عن حياتها ونقدها لمسلسل الشحرورة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة القديرة شويكار بعيد ميلادها الـ 80، حيث تعد واحدة من أبرز فنانات الكوميديا، وقد شكلت مع زوجها الفنان فؤاد المهندس ثنائى فنى من خلال تقديمهم الى عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية قبل وبعد الانفصال.

وقد صرحت "شويكار" خلال احدى الحوارات الصحفية انها ترفض أن يتم تقديم عمل درامى عن حياتها، مؤكدة أن مشوارها الفني لم يكن به صعوبات حتى يتم تناوله فى عمل درامى.

وأكدت أن استيائها من مسلسل "الشحرورة" الذي تناول قصة حياه الفنانة صباح، حيث رأت أن العمل تناول فقط زيجات صباح بينما تغاضى عن بدايتها الفنية، والأحداث السياسية التى كانت موجودة آنذاك فى دولة لبنان.
loading...

ترشيحاتنا

نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول

سفير مصر في بلغاريا: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وصوفيا

المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق

الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

موعد مباراة ليفربول وواتفورد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فى عيد ميلاد رشوان توفيق .. 7 معلومات عنه أبرزها فقدانه ابنه الوحيد

أم تغسل ابنها 23 مرة بالشامبو والمسحوق بسبب الفازلين

وزير التعليم: 3 روابط إلكترونية لمعرفة أخبارنا الرسمية غير المفبركة

علي جمعة: ترك صلاة الفجر بسبب النوم ليس حراما في هذه الحالة.. فيديو

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

أسعار الذهب اليوم السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو
الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو
المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟