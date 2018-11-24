فى عيد ميلاد شويكار.. سر رفضها عملا فنيا عن حياتها ونقدها لمسلسل الشحرورة

تحتفل اليوم الفنانة القديرة شويكار بعيد ميلادها الـ 80، حيث تعد واحدة من أبرز فنانات الكوميديا، وقد شكلت مع زوجها الفنان فؤاد المهندس ثنائى فنى من خلال تقديمهم الى عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية قبل وبعد الانفصال.



وقد صرحت "شويكار" خلال احدى الحوارات الصحفية انها ترفض أن يتم تقديم عمل درامى عن حياتها، مؤكدة أن مشوارها الفني لم يكن به صعوبات حتى يتم تناوله فى عمل درامى.



وأكدت أن استيائها من مسلسل "الشحرورة" الذي تناول قصة حياه الفنانة صباح، حيث رأت أن العمل تناول فقط زيجات صباح بينما تغاضى عن بدايتها الفنية، والأحداث السياسية التى كانت موجودة آنذاك فى دولة لبنان.