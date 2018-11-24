ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الاصطدام يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد عرض أولى حلقاته

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن المسلسل التركى "الاصطدام" من الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب مصر"، بعد عرض أولى حلقاته أمس فى تركيا، ليكون بذلك العمل الأول الذى يدخل القائمة بهذه السرعة.

واحتل العمل المركز الـ 20 فى القائمة من أصل 50 مركزا، بعد أن اقترب من تحقيق نسبة مشاهدة وصلت إلى ربع مليون، بعد طرحه بساعات.

وكان المسلسل قد احتل المرتبة الرابعة فى نسبة المشاهدة هذا الاسبوع فى تركيا، وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.
loading...

ترشيحاتنا

ريال مدريد يواجه إيبار في الليجا وينتظر هدية من أتلتيكو وبرشلونة

وزير باكستاني يحرق أمتعته احتجاجا على إلغاء رحلته بمطار إسلام أباد..فيديو

الأهلي يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب

أسعار الذهب اليوم السبت

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو

الاصطدام يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد عرض أولى حلقاته

بوابات خزان أسوان شاهدة على صرح هندسي عمره 116 عاما.. صور

اليوم.. استمرار الأمطار على القاهرة والوجه البحري وانخفاض في الحرارة

المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

وزير التعليم: 3 روابط إلكترونية لمعرفة أخبارنا الرسمية غير المفبركة

القماش يختار 18 لاعبا لمواجهة ديروط بالقسم الثاني.. اليوم

محمد بن راشد يرحب بولي العهد السعودي بطريقته الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو
الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو
المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟