الاصطدام يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد عرض أولى حلقاته

تمكن المسلسل التركى "الاصطدام" من الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب مصر"، بعد عرض أولى حلقاته أمس فى تركيا، ليكون بذلك العمل الأول الذى يدخل القائمة بهذه السرعة.



واحتل العمل المركز الـ 20 فى القائمة من أصل 50 مركزا، بعد أن اقترب من تحقيق نسبة مشاهدة وصلت إلى ربع مليون، بعد طرحه بساعات.



وكان المسلسل قد احتل المرتبة الرابعة فى نسبة المشاهدة هذا الاسبوع فى تركيا، وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.

