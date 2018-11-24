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رياضة

أحمد سمير فرج: إبراهيم عثمان الحاكم بأمره في الإسماعيلي.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إن المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي يتعامل بكبرياء مع الجميع.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الإسماعيلي من النوع الديكتاتوري ولا توجد معارضة لقراراته، فهو «الحاكم بأمره».

وطالب أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، بوجود لجنة كرة على مستوى عالي داخل الدراويش خاصة وأن المتواجدين حاليا في ذلك المنصب لم يلعبوا كرة القدم.
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