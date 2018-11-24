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مرأة

اكتشفي حيلة عجيبة قبل وضع المكياج لبشرة أجمل

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتشكى الكثير من الفتيات أنها لم تتقن فن وضع المكياج ،وأن إطلالتها تسؤ بمجرد وضعها للمكياج، ويظهر بشكل أكبر معاناتها من ترهلات البشرة وأنها تبدو أكبر سنا .

ففي إطار هذا السياق كشف موقع "بيوتى"،عن حيلة عجيبة قبل وضع المكياج وهى عبارة عن وضع النشا بمعجون الأسنان على البشرة وتركها حتى الجفاف يساعد على شد البشرة والحصول على بشرة صافية ناصعة البياض.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة يساعد فى التخلص من الترهلات نهائيا ويقى البشرة من الشوائب الموجودة بها وهو ما يساعد على إظهار الماكياج الخاص بك بطريقة مميزة.
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