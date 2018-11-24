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محافظات

رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:09 ص
رفع حالة الاستعداد
رفع حالة الاستعداد القصوي لشفط مياه الأمطار
محمد عبد الحليم
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء دكتور محمد كمال بهلول رئيس المدينة رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ فى المدينة والمركز.

وعقدت غرفة إدارة الأزمات اجتماعها بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء المناطق وتم التعامل الفورى مع أى أخطار لتجمعات المياه فى جميع المناطق وتمت السيطرة فى وقت قياسي بالتنسيق مع غرفة عمليات شركة المياه والصرف الصحى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف واللواء عصام العلقامي السكرتير العام والسكرتير العام المساعد اللواء تامر ابو النجا.
رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور
رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور
رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور
رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور
رفع حالة الاستعداد القصوى لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف.. صور
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