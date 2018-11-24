شقيق هدى ضحية الإهمال في كفر الشيخ: نروح لمين يجيب لنا حقنا

انفعل إبراهيم الشاعر، شقيق السيدة المتوفاة بعد إجراء جراحة بمستشفى خاص في كفر الشيخ، على الهواء، قائلا: "فين ربنا من الناس دي نروح لمين يجيب لنا حقنا، والدكتور بيقولي قدر الله وما شاء فعل، ايه الإهمال ده".



وقال "الشاعر" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين: "إن شقيقته ذهبت إلى المستشفى بعد شعورها ببعض الآلام في جانبها الأيمن، والطبيب أخبرني بأن هذه العملية لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة، وساعة أخرى لانتهاء مفعول المخدر، وأنه سيتمكن من اصطحابها إلى المنزل عقب ذلك، قائلًا: «مر ساعتين على وجودها في غرفة العمليات، طرقت على باب الغرفة حتى خرج الطبيب ليخبرني بأن شقيقتي لم تستعد وعيها بعد من المخدر، وطالبني بالانتظار لساعة إضافية».



وأضاف: "لو فيه كلب ميت كان هيتعامل أحسن من معاملة المستشفى لأختي، طلعالهي في نص الشارع والساعة 11.30 ليلًا".

وتوفيت هدى الشاعر، 37 عامًا، المقيمة بقرية تابعة لمركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وتم إحالة جميع المسؤولين بالمستشفى للنيابة.