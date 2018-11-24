أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو

قال أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إن العلاقة متوترة بين عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي وبين جماهير الدراويش.



وأضاف فرج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عصام الحضري تعرض في فترة من الفترات إلى هبوط مستواه وقامت على إثر ذلك الجماهير بإطلاق الشتائم ضده وبالتالي بدأ يرفض الذهاب إليهم عند مناداته.

وأوضح أحمد سمير فرج، أن الجهاز الإداري كان لابد أن يتحفظ على جواز سفر عصام الحضري خاصة بعد اعتزاله اللعب دوليا.



وأشار فرج، إلى أنه في حالة صحة مرض والدة عصام الحضري فالأمر منتهي.



وتخلف عصام الحضري حارس الإسماعيلي عن بعثة فريقه التي سافرت إلى بورندي استعدادا لمواجهة ماسيجير نيجوزي عصر الأربعاء المقبل بدوري أبطال إفريقيا.