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أخبار البلد

الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالنمسا يطمئن على الخطيب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه أجرى مكالمة هاتفية للاطمئنان على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي خضع لعملية جراحية في إحدى المستشفيات الألمانية مكالمة هاتفية للا.

وأضاف بهجت العبيدي أنه أبلغ الكابتن محمود الخطيب تمنيات الجالية المصرية في النمسا له بالشفاء، مؤكدا أن الجميع يدعو له بأن ينعم عليه المولى عز وجل بكل الصحة والعافية.

وذكر بهجت العبيدي أن الكابتن محمود الخطيب توجه بالشكر لأبناء الجالية المصرية في النمسا على مشاعرهم الطيبة وتمنى أن يجمعه لقاء بهم في مناسبات قادمة.
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