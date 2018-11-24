أحمد سمير فرج: تنازلت عن مستحقاتي بالزمالك من أجل الإسماعيلي

قال أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إنه تنازل عن مستحقاته لصالح الزمالك من أجل الانتقال إلي الاسماعيلي.



وأضاف فرج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لاعب في نادي الزمالك شهرين فقط، وتقدم تقيده لصالح أحمد حسن، وحصل حينها على لقب كأس مصر.



وتابع أحمد سمير فرج، أنه لا يعتبر خوضه 7 مباريات في الزمالك بأنها تجربة في حياته الكروية، كاشفا أن رغبته كانت الانتقال إلى النادي الإسماعيلي.



وكشف أنه تم تقيده في الزمالك في شهر مارس، في استثناء خاص من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.