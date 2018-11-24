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رياضة

أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إن أزمة إصابات النادي الأهلي تخص الجهاز الفني خاصة وأنها تخض لأكثر من لاعب ومشكلة عضلية وتكون بذلك فترة الإعداد بها مشكلة.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الوارد أن لا يكون اللاعب يحافظ على نفسه ولكنه لم يوجد هذا الكم من الإصابات في الأهلي.

وأشار أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، إلى أن معظم المصابين في الأهلي أساسيين علي معلول وأحمد فتحي وأجاي ووليد أزارو في بعض الفترات.

وتابع أحمد سمير فرج، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، أن الاشتراك في 4 بطولات أمر مستحيل، فالأهلي شارك في الدوري الممتاز والبطولة العربية وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبالتالي تسبب ذلك في إجهاد اللاعبين.
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