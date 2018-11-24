رئيس بنك QNB:مبادرات الحكومة لتسوية منازعات الضرائب للبنوك جادة

أكد محمد الديب، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، أن المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي ، جادة وغير مسبوقة ، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان إنهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.





وأشاد الديب خلال لقائه وزير المالية الدكتور محمد معيط لتسوية مبلغ ١٠٠ مليون جنيه في صورة متاخرات لضريبة الدمغة ، بالدور الفعال لمصلحة الضرائب والجهد المبذول.



