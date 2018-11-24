6 معلومات عن الطريق الجديد الداعم لـ الدائري

تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، طريق داعم داخلي للطريق الدائري، في المسافة التي تبدأ من السويس حتى الأوتوستراد، ويقدم "صدى البلد" 5 معلومات عن الطريق الجديد التي تنفذه وزارة النقل لتحسين جودة الطرق في مصر، وهي على النحو التالي:
1- طول الطريق 30 كيلو متر.
2- تكلفة إنشاؤه 150 مليون جنيه.
3- قطاعات الطريق تبدأ من السويس حتى الأوتوستراد.
4- تدعيم الطريق بـ 5 خزانات لتجميع مياه الأمطار من الطريق الدائري لضمان إنسيابية الحركة المرورية.
5- الطريق مكون من 4 حارات للقادم من طريق السويس باتجاه الأوتوستراد.
6- الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.