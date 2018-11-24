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أخبار البلد

6 معلومات عن الطريق الجديد الداعم لـ الدائري

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، طريق داعم داخلي للطريق الدائري، في المسافة التي تبدأ من السويس حتى الأوتوستراد، ويقدم "صدى البلد" 5 معلومات عن الطريق الجديد التي تنفذه وزارة النقل لتحسين جودة الطرق في مصر، وهي على النحو التالي:

1- طول الطريق 30 كيلو متر.
2- تكلفة إنشاؤه 150 مليون جنيه.
3- قطاعات الطريق تبدأ من السويس حتى الأوتوستراد.
4- تدعيم الطريق بـ 5 خزانات لتجميع مياه الأمطار من الطريق الدائري لضمان إنسيابية الحركة المرورية.
5- الطريق مكون من 4 حارات للقادم من طريق السويس باتجاه الأوتوستراد.
6- الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.
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