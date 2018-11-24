مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية

أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن الوحدة الحزبية بمدينة القرين تسلمت مجموعة من البطاطين لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك استكمالًا لما بدأه الحزب منذ بداية فصل الشتاء بهذا العام.



وأوضح "سليم"، أن إستلام البطاطين تم فى حضور أعضاء الحزب اليوم الجمعة، تمهيدًا للبدء فى توزيعها على أهالى القرين الأكثر إحتياجا لها لحمايتهم من برد الشتاء.



وأضاف، أن ذلك يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التى يتبناها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الشرقاوى.

