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محافظات

مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
مستقبل وطن يتسلم
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
وائل شاهين
أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن الوحدة الحزبية بمدينة القرين تسلمت مجموعة من البطاطين لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك استكمالًا لما بدأه الحزب منذ بداية فصل الشتاء بهذا العام.

وأوضح "سليم"، أن إستلام البطاطين تم فى حضور أعضاء الحزب اليوم الجمعة، تمهيدًا للبدء فى توزيعها على أهالى القرين الأكثر إحتياجا لها لحمايتهم من برد الشتاء.

وأضاف، أن ذلك يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التى يتبناها الحزب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الشرقاوى.
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
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