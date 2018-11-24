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محافظات

ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
مستقبل وطن يتسلم
مستقبل وطن يتسلم بطاطين لتوزيعها على أهالى القرين بالشرقية
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .

ففى قصر ثقافة أسوان ناقش كتاب "مدونات الفنان محمود الشنقرابي" شارك في المناقشة الدكتور طارق مهنى والشاعر عبد الصبور عبد الراضى وأدارها الشاعر عبده الشنهوري بحضور أعضاء أندية أدب أسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وكلابشة وأصدقاء وعائلة الشاعر، وذلك ضمن نشاط نادي الأدب بالقصر .

والشنقرابى من محافظة اسوان أقيم له 14 معرضًا خاصًا فى عدة محافظات منها أسيوط والقاهرة والشرقية وأسوان ، إشترك فى أكثر من 170 معرضًا له كتاب لم يطبع بعنوان "رحلة الشنقرابي خمسون عامًا من الإبداع"، له أكثر من 2000 لوحة وأكثر من 2500 قصيدة تزيد عن عشرون ديوانًا بعنوانين مختلفة لم يطبع منها إلا ديوا واحد بعنوان "حدائق الشمس" فى مايو 2016 ، له كتاب فى التراث والمعتقدات الشعبية بعنوان "مهاجر إلى الأزمنة القديمة" نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة – فرع ثقافة اسوان 2012 حصل على العديد من الجوائز .

كما تم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " يامن ساريت ، يارود على فل وياسمين ، أما براوة" وذلك على مسرح قصر الثقافة ضمن عروض الليالي الثقافية والفنية بمحافظة أسوان ، وأعقبه عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربيه بقيادة المايسترو محمود مغازى قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى "الله الواحد الصمد ، يا رسول الله اجرنا ، مدد يا نبى ، قل أدعو الله ، صلينا الفجر فين ، لجل النبي ، يا سيد الخلق يا طه ، وفى قصر ثقافة كوم أقيمت محاضرة "كيفية محاربة الأفكار المتطرفة" ألقاها محمد الطاهر السايح.
ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور
ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور
ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور
ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور
ثقافة أسوان تناقش مدونات الفنان محمود الشنقرابي .. صور
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