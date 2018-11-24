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محافظات

أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
أسوان ترفع درجة الإستعداد
أسوان ترفع درجة الإستعداد لمواجهة السيول والأمطار
شاذلى عبد الفتاح
قامت محافظة أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة .

كما قامت غرفة عمليات المحافظة بإخطار كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول .

وطلبت المحافظة من المواطنين توخى الحذر ولا سيما على الطرق السريعة ، بجانب ضرورة إتخاذ الإحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين إحتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.
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