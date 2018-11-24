أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار

قامت محافظة أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة .
كما قامت غرفة عمليات المحافظة بإخطار كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول .
وطلبت المحافظة من المواطنين توخى الحذر ولا سيما على الطرق السريعة ، بجانب ضرورة إتخاذ الإحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين إحتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.
كما قامت غرفة عمليات المحافظة بإخطار كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول .
وطلبت المحافظة من المواطنين توخى الحذر ولا سيما على الطرق السريعة ، بجانب ضرورة إتخاذ الإحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين إحتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.