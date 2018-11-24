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محافظات

ضبط 708 هاربين من أحكام متنوعة بأسوان

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:46 ص
ضبط 708 هاربًا من
ضبط 708 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 708 حكمًا شملت " 123 حبسًا جزئيًا، و 45 مستأنفا، و 360 غرامات و 177 مخالفة، و 5 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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