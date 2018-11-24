ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في حملة ليلية.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
ضبط 577 مخالفة مرورية
ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان فى حملة ليلية .. صور
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم ضبط 3 قائدى سيارة لتعاطى مواد مخدرة ، بجانب ضبط سيارة وتروسيكل و 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 131 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 76 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب 83 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في حملة ليلية.. صور
ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في حملة ليلية.. صور
ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في حملة ليلية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ساري: مانشستر سيتي فريق فوق الآخرين بالبريميرليج

أميتاب باتشان يسدد ديون 1400 فلاح هندي.. والشاذلي تستعرض تصريحاته عن مصر

عين في السماء تكشف أهرامات الجيزة بدقة غير مسبوقة

لعشاق برجر الباذنجان.. مقاديره وطريقة تحضيره

في عيد ميلاد المهندسة سوزان نجم الدين.. ترامب سر عدم رؤيتها لأبنائها

محمد بن راشد: السعودية قادرة على تحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

شاهد.. صلاة الجنازة على جثمان الصيدلي المصري بمسجد أبو المكارم

سيول عارمة تجرف السيارات في أحياء مكة.. فيديو

تخلصي من اسمرار الرقبة في 15 دقيقة

نانسي عجرم ببطن ممتلئة في احتفالية دبي.. صور

الوادي الجديد تبدأ تقنين المسافات البينية بين المنازل والعمارات السكنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟