مقترحات عديدة لتنفيذ إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقي

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مع ممثلى الصحف القومية والحزبية والمستقلة ومندوبى القنوات التليفزيونية حيث كانت أبرز المحاور التي تناولها المؤتمر هى عرض الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 ، ومواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات المطلوبة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ، بجانب إعادة الانضباط المرورى للشارع الأسوانى من خلال مواجهة حازمة لإنتشار مركبات التوك توك والحنطور بشكل عشوائى ، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الطفح المتكرر من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلًا عن إنهاء مشروع الإسكان المميز لتسليم الوحدات لحاجزيها .



وخلال المؤتمر الصحفي كشف المحافظ عن أنه سيتم دراسة فتح باب ترخيص مركبات التوك توك وتقنين أوضاعها والتى تعمل حاليًا على أن يتم توزيعها على خطوط سير محددة بحيث تعمل داخل المناطق والأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية التى لا يتوافر فيها سيارات السيرفيس ، وبالتوازى سيتم الوقوف بحزم أمام الحنطور وإلزامهم بالوقوف فى الموقف المخصص لهم وتركيب البامبرز للحفاظ على نظافة الشوارع .



موضحًا بأنه سيتم توقيع غرامات على شركة النظافة الجديدة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في حالة وجود أى قصور أو تراخى أو إهمال في تنفيذ الأعمال المكلفة بها ، فضلًا عن وجود أجهزة للرقابة والأشراف على أعمالها من البيئة والوحدة المحلية .



وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية دور الصحافة والإعلام في توعية المواطنين ونقل الصورة الحقيقية لمشاكل وهموم المواطنين بدون أى تهويل أو تهوين وذلك للصالح العام وخدمة المحافظة وأهلها لحل المشاكل وتلبية المطالب الجماهيرية ، مع عرض الحقائق أمام الرأى العام الأسوانى بمنتهى المصداقية والشفافية ، علاوة على دورهم المجتعى بتكثيف جهود التوعية للمواطنين وإلقاء الضوء على السلوكيات الخاطئة والسلبية لمحاربتها ومنع إنتشارها ليتوازى ذلك مع إبراز السلوكيات الإيجابية وتعظيمها ليساهم ذلك فى رفع مستوى الوعى والثقافة العامة لدى المواطنين وتحقيق المشاركة الإيجابية لمساندة الجهود التنفيذية .



لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة التواصل الجماهيرى والإلتحام المباشر مع المواطنين فإنه يلتزم بتخصيص الفترة الصباحية للعمل الميدانى والنزول للشارع ، بجانب أهمية التواصل مع هيئات و كيانات وفئات المجتمع الأسوانى للإستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم فى تطوير وإعلاء شأن مدينة أسوان بإعتبارهم شركاء فى التنمية ويمتلكون القدرة لتقديم كافة أوجه الدعم المجتمعى .



وأثناء المؤتمر الصحفى أستمع محافظ أسوان لمقترحات الصحفيين والإعلاميين بشأن دعم الجهود التنفيذية المبذولة في إستعدادات المحافظة لمبادرة الرئيس السيسى والتى كان ن أبرزها إقامة مهرجان للدولة الإفريقية ودول حوض النيل ودعوة قنصليات وسفارات هذه الدول للمشاركة وتنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية على هامش المهرجان ، بجانب تحويل ميدان المحطة لواجهة حضارية وجمالية وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل بها .



بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات والهيئات والمصانع المختلفة بنطاق المحافظة للمساهمة والمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير إستعدادًا لهذا الحدث العالمى ، وكذا الإهتمام بالإستغلال الأمثل للمناطق الأثرية لتجهيزها وفتحها أمام الزائرين ، بجانب التركيز على قيام الشركات المنفذة لأى أعمال لتركيب شبكات أو خطوط خاصة بهم بالشوارع بإعادة الشئ لأصله ، مع وضع لافتات ترحيب بمداخل الشوارع والميادين للتعريف بعاصمة الشباب الإفريقى من خلال إحدى شركات الدعاية المتخصصة فى هذا المجال لإضفاء اللمسة الجمالية بالشوارع و الطرق الرئيسية .