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محافظات

برق ورعد وانقطاع الكهرباء بسبب الأمطار بالشرقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
برق ورعد وانقطاع
برق ورعد وانقطاع الكهرباء بسبب الأمطار بالشرقية
وائل شاهين
شهدت محافظة الشرقية، تساقط أمطار شديدة مصحوبة بالبرق والرعد بمختلف مدن وقري المحافظة، ما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بسبب سقوط الأمطار.

وامتلأت شوارع عدد من مدن وقري المحافظة بالمياه وسط حالة من قلق المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
فيما تأثرت حركة البيع التجارية، وأغلق بعض التجار محالهم، ولزم المواطنين منازلهم خوفًا من التقلبات الجوية.

من جانبه أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في جميع المراكز والمدن .

وأعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق للتأكد من صلاحية البلوعات وغرف الأمطار وجاهزية وإستعداد سيارات رفع وكسح المياه، وتأكيد سلامة وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الخطوط الرئيسية وتغطية جميع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار إذا تطلب الأمر في حالة سقوط أمطار شديدة حرصًا على حياة المواطنين.
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