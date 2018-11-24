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محافظات

الوادي الجديد تبدأ تقنين المسافات البينية بين المنازل والعمارات السكنية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
الوادى الجديد تبدأ
الوادى الجديد تبدأ تقنين المسافات البينية بين المنازل
منصور ابوالعلمين
وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تقنين أوضاع البروزات الأرضية المحيطة بالعمارات السكنية والمنازل بمدينة الخارجة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة وعودة حقها من المواطنين المعتدين.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في بيان، أنه سوف يتم حصر كافة المسافات البينية والبروزات الأرضية من خلال لجان مختصة تم تشكيلها للمرور على جميع الأحياء تمهيدا لتقنين أوضاعها وذلك في مقابل مادي كحق إنتفاع للدولة شرط ألا تمثل عائق للمرور وألا تكون مخالفة الشكل التنظيمي والجمالي للمدينة .
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