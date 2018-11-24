فيديو مضحك لابنة كيم كارداشيان وهي تبكي بسبب الواجب

من الواضح أنه ليست فقط ربات البيوت هن من يعانين بجانب أولادهن أثناء مساعدتهم على عمل واجباتهم المنزلية، فالمشاهير أيضًا يعانين، فقد نشرت النجمة الأمريكية «كيم كارداشيان» فيديو مضحك لابنتها وهي تبكي في شكل درامي بسبب كثرة الواجبات المنزلية، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



«نورث ويست» ابنة كيم والنجم «كاني ويست» والتي تعتبر من أصغر النجمات شهرة وثراء في العالم، قامت بتلطيخ وجه أمها بالقلم المخصص للكتابة أثناء عمل الواجب، فيما وصفته كيم بأن "الميك أب ارتيست الصغيرة قد أخفقت في رسم وجه أمها".



نورث كانت قد تصدرت أغلفة مجلة Interwiew الأمريكية منذ فترة برفقة أمها التي تعتبرها صديقتها الشهيرة المفضلة، والجدير بالذكر أن النجمة الصغيرة ربما لا تهتم بواجباتها المدرسية نتيجة للمستحضرات التجميلية التي دائمًا ما تحملها داخل حقيبتها الثمينة.