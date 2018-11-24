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تعرف على البلدان الأكثر سخونة على وجه الأرض

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
تعرف على البلدان
تعرف على البلدان الأكثر سخونة على وجه الأرض
عبد العزيز جمال
نشر موقع "Business Insider" قائمة بالبلدان التي تتمتع بأعلى معدلات لمتوسط درجات الحرارة على مدار العام.

وجاءت جيبوتي على رأس القائمة تبعا للبيانات التي حصل عليها الموقع، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها على مدار العام 28.5 درجة مئوية، وتلتها مالي بـ 28.4 درجة.

وحل في المركز الثالث كل من النيجر، وبوركينا فاسو وجزر "Saint-Barthélemy" في المحيط الهندي بمتوسط درجات حرارة على طول السنة يبلغ 28.3 درجة مئوية.

وتلتها جزر "أروبا" جنوب البحر الكاريبي، وغامبيا الإفريقية بـ 28 درجة، وبعدها السودان بـ 27.9 درجة مئوية، وجزر المالديف وموريتانيا بـ 27.8، والسنيغال بـ 27.5، والتشاد بـ 27.3، وجزر ميكرونيسيا جنوب المحيط الهادئ بـ 27.2 درجة.
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