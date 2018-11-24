ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بانسيه يصل القاهرة للانضمام مجددا المصري بعد الشفاء من الإصابة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
بانسيه يصل القاهرة
بانسيه يصل القاهرة للانضمام مجددا المصري بعد الشفاء
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة قادما من أبيدجان مهاجم النادى المصري البورسعيدى بانسيه بعد رحلة علاج طويلة عقب إصابته وإجراء جراحة بكاحل القدم.

كان بانسيه قبل مغادرته أبيدجان وجه رسالة الى شعب بورسعيد وجماهير النادى المصرى ، أعرب خلالها عن عميق شكره لما أظهره الجمهور من دعم ومساندة له خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه سيلتقي فور وصوله مع إدارة النادى على أمل حل جميع المشاكل القديمة للعودة للمشاركة مع المصرى بداية من يناير المقبل .
loading...

ترشيحاتنا

حفل إسرائيلي في تركيا يحدث ضجة على مواقع التواصل

زكريا ناصف يكشف تفاصيل أزمة الحضري مع الإسماعيلي ..فيديو

عكاشة: أشرف عبد الباقي وطني.. وطلع لنا فنانين زي أبو شعر منكوش

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

أقوى ضربة للمافيا الإيطالية في 30 سنة.. حدث تاريخي هز روما

محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس.. اليوم

توفيق عكاشة: الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة.. فيديو

خطوة واحدة تفصل تونس عن تطبيق المساواة في الميراث

أول رد فعل.. رسالة مؤثرة من كارتيرون لجماهير الأهلي بعد رحيله

وزير الآثار يسدل الستار عن رمسيس الثانى بمعبد الأقصر.. فيديو

جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..فيديو

إنتصار: ماجدة الصباحى سر قبولي هذا العمل أثناء حملي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟