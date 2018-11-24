بانسيه يصل القاهرة للانضمام مجددا المصري بعد الشفاء من الإصابة

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة قادما من أبيدجان مهاجم النادى المصري البورسعيدى بانسيه بعد رحلة علاج طويلة عقب إصابته وإجراء جراحة بكاحل القدم.



كان بانسيه قبل مغادرته أبيدجان وجه رسالة الى شعب بورسعيد وجماهير النادى المصرى ، أعرب خلالها عن عميق شكره لما أظهره الجمهور من دعم ومساندة له خلال الفترة الماضية.



وأكد أنه سيلتقي فور وصوله مع إدارة النادى على أمل حل جميع المشاكل القديمة للعودة للمشاركة مع المصرى بداية من يناير المقبل .