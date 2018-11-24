محمد بن راشد يكشف عن طلب غريب تلقاه من القذافي

كشف ولي عهد إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن طلب غريب تلقاه من الرئيس الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي، عام 2004، وذلك عبر اتصال هاتفي جرى بينهما.



وقال الشيخ بن راشد في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته، أمس الجمعة: "بعد اعتراف ليبيا ببرنامجها النووي تلقيت من القذافي اتصالًا قال لي فيه: "أريد طرابلس مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية لأفريقيا".



وحين التقى بن راشد والقذافي في خيمة في سرت قال القذافي لضيفه: "أنا قمت بثورة شعبية وأنت قمت بثورة اقتصادية، وأريد الآن القيام بثورة اقتصادية تبدأ من طرابلس".



وكشف بن راشد أن دبي أرسلت فريقًا أعد دراسات ليتحول مطار معيتيقة إلى عاصمة جديدة. جهزت دراسات للمدارس والمستشفيات ولمركز مالي ومشاريع للبنية التحتية.



وأشار إلى أن النظام الليبي لم يكن جاهزًا لاستقبال تجربة من هذا النوع. البطء القاتل في القرار والتنفيذ وتنافس "اللجان" والأجهزة ونذر الفساد كلها عوامل دفعت الوفد الإماراتي إلى الانسحاب؛ فغاب مشروع كان يمكن أن يجنّب ليبيا مصيرها الحالي القاتم.