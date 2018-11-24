ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محمد بن راشد عن وفاة خاشقجي : نحن مع السعودية في السراء والضراء

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:56 ص
محمد بن راشد ومحمد
محمد بن راشد ومحمد بن سلمان
أحمد قاسم
أكد الشيخ محمد راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة متضامنة مع السعودية بشكل كامل في قضية وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال الشيخ محمد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "نحن دائمًا مع السعودية في السراء والضراء، وعلاقاتنا الثنائية تتعزز تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي".

وأضاف: "وضع المجلس رؤية مشتركة لتكامل استراتيجي بين البلدين، اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، ونحن نتطلع إلى بناء نموذج تكاملي يدعم مسيرة التعاون الخليجي، والعمل العربي المشترك".

وتابع: "أؤمن أن النزاعات تقدم حوافز إضافية للإقدام على التحديث والتطوير، أكثر من ذلك هل يمكن إدارة نزاع بكفاءة إذا لم تمتلك أدوات العصر المناسبة؟ وهل يمكن أن تنتج الأوضاع والوسائل القديمة وطرق التفكير القديمة نتائج غير تلك التي أنتجتها من قبل؟".
loading...

ترشيحاتنا

زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

شاهد.. صلاة الجنازة على جثمان الصيدلي المصري بمسجد أبو المكارم

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

الأهلي يفاوض المدير الفني السابق للزمالك.. فيديو

نجل الشهيد النعماني: بابا مات بطل يدافع عن مصر

6 معلومات عن الطريق الجديد الداعم لـ الدائري

محمد خاشقجي يكشف تفاصيل لقائه المفاجئ بالأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي

توفيق عكاشة: الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة.. فيديو

محمد بن راشد: السعودية قادرة على تحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة

سامح النعماني يكشف مفاجأة جديدة عن الشهيد الراحل

مش عايزة أتجوزك .. آخر كلمات فتاة البحيرة لخطيبها قبل ذبحها

التعليم تحذر المواطنين من وجود صفحة وهمية تحمل اسمها على فيس بوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟