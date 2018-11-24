محمد بن راشد عن وفاة خاشقجي : نحن مع السعودية في السراء والضراء

أكد الشيخ محمد راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة متضامنة مع السعودية بشكل كامل في قضية وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.



وقال الشيخ محمد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "نحن دائمًا مع السعودية في السراء والضراء، وعلاقاتنا الثنائية تتعزز تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي".



وأضاف: "وضع المجلس رؤية مشتركة لتكامل استراتيجي بين البلدين، اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، ونحن نتطلع إلى بناء نموذج تكاملي يدعم مسيرة التعاون الخليجي، والعمل العربي المشترك".



وتابع: "أؤمن أن النزاعات تقدم حوافز إضافية للإقدام على التحديث والتطوير، أكثر من ذلك هل يمكن إدارة نزاع بكفاءة إذا لم تمتلك أدوات العصر المناسبة؟ وهل يمكن أن تنتج الأوضاع والوسائل القديمة وطرق التفكير القديمة نتائج غير تلك التي أنتجتها من قبل؟".